Rapolano Terme: l’estate entra nel vivo con eventi sotto le stelle

Da lunedì 20 luglio prende il via un ricco cartellone di appuntamenti a Rapolano e Serre di Rapolano

Tradizioni, musica, cinema sotto le stelle e animazione per tutte le età. Rapolano Terme e Serre di Rapolano sono pronte a vivere l’estate con un ricco cartellone di eventi organizzato dalle associazioni locali con il contributo e il patrocinio del Comune rapolanese. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.Gli eventi estivi prenderanno il via lunedì 20 luglio con i Giardini d'Estate, che animeranno i giardini pubblici di Serre di Rapolano fino al 31 luglio ogni sera, con servizio bar dalle ore 19 e spettacoli dalle ore 21. Ad aprire la manifestazione, organizzata da ASD Le Crete Rapolano, saranno gli sbandieratori e i tamburini di Serremaggio, per poi lasciare spazio a serate di danza (21 luglio), musica con Sorgente POP (22 luglio), teatro con proiezione di commedie delle compagnie locali (23 e 25 luglio), musica dal vivo con Karaoke (24 luglio). Per conoscere il programma completo, è possibile consultare la pagina Facebook A.S.D IBS Le Crete Rapolano Calcio a 5.Da sabato 25 luglio prenderà il via Cacio&Pere Summer Weekend, con serate musicali organizzate da Cacio&Pere nella piazza antistante il Teatro del Popolo di Rapolano Terme che inizieranno alle ore 21.30. Nel mese di agosto, inoltre, il cartellone estivo sarà arricchito dalla Sagra del Cinema e da TVSpenta Edizione Limitata. La Sagra del Cinema è organizzata dal Comune di Rapolano Terme con la partecipazione dell’Associazione Filarmonico-Drammatica di Rapolano Terme, della Società Filarmonico-Drammatica “Giuseppe Verdi” di Serre di Rapolano e dell’Associazione TVSpenta. TVSpenta Edizione Limitata, invece, è promossa con il contributo del Comune di Rapolano Terme e in collaborazione con Cacio&Pere e l’Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme.