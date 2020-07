Bosco a fuoco nel comune di Rapolano

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 24 luglio, un vasto incendio boschivo è scoppiato in località Armaiolo nel comune di Rapolano Terme.



Grazie al tempestivo intervento delle squadre dell’associazione di volontariato antincendi boschivo de La Racchetta delle Sezioni di Castelnuovo Berardenga, Sinalunga, Siena, Sovicille, Castellina in Chianti, Cetona e della Misericordia di Rapolano, le fiamme sono state fermate in tempi rapidi preservando l’area boscata adiacente. Sono intervenuti sull’incendio anche i Vigili del Fuoco ed una squadra di operai Val di Merse.