A Rapolano musica live con i bluesmen Pg Petricca & Gipsy Rufina

Sabato 1 agosto alle ore 22.00, ad ingresso libero, musica live a Rapolano Terme con i bluesmen Pg Petricca & Gipsy Rufina.Pg Petricca & Gipsy Rufina sono bluesmen che, da tanti anni con dischi e tournée in Italia, Europa e negli Stati Uniti, si uniscono per raccontare in un album le loro origini, portando alla luce "Statale 578 Racconti dalla Cicolana - Marsicana".La SS578 è la strada statale che attraversa la valle del Salto, sotto le montagne del Cicolano fino alla Marsica, a cavallo tra Lazio e Abruzzo nel pieno appenino centrale.Accomunati da queste origini (Cicolano il primo, Marsica il secondo) decidono di raccontare nel loro album questa strada che unisce le due zone, cantando le storie, i personaggi di queste terre e i paesi in un disco di musica tradizionale cantato in lingua dialettale in chiave folk-countryblues.Un set live imperdibile dove i due artisti ci suoneranno in anteprima il loro nuovo album, ma non mancheranno altre canzoni dei loro progetti personali in un set up che prevede dobro/chitarre acustiche/banjo/ voci.Il concerto fa parte di un cartellone di eventi patrocinati dal Comune di Rapolano Terme, in collaborazione con l’Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme e l’Associazione Culturale TV Spenta.Tutti gli spettacoli sono su prenotazione ed a numero chiuso con rispetto delle misure anti-Covid.Informazioni: 334 702 3163 / pagina Facebook Cacio&Pere / www.billetto.it