Rapolano guarda al futuro con nuovi investimenti

Approvati gli equilibri di bilancio e l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per 2 milioni di euro

Il Consiglio comunale di Rapolano Terme ha approvato ieri, lunedì 3 agosto, il rendiconto di gestione riferito all’esercizio 2019, la verifica degli equilibri di bilancio e l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, che ammonta a circa 2 milioni di euro. La situazione finanziaria e le prossime azioni dell’amministrazione comunale sono approvate con il voto favorevole del gruppo “Futuro per Rapolano Terme, Serre, Armaiolo” e il voto contrario dei gruppi “Cambiamo Insieme” e “Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia”.L’avanzo di amministrazione. “L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione - spiega l’assessore al bilancio di Rapolano Terme, Roberto Rosadini - è costituito da risorse provenienti da esercizi precedenti e da quelle acquisite nel corso della gestione dell’anno 2019, che ha visto un’attenta ricognizione su tutti i capitoli in vista delle ripercussioni che l’emergenza Covid-19 provocherà sulle entrate e sulle uscite. In particolare, le minori entrate sono dovute alla sospensione e al rinvio di alcuni tributi, quali il minore gettito della tassa di soggiorno, della Cosap, dell’Imu pagato dalle attività alberghiere e delle sanzioni relative al Codice della strada. Su alcune di queste voci c’è stato, da parte del Governo, lo stanziamento di risorse straordinarie pari a circa 88 mila euro, una cifra che, tuttavia, non è sufficiente per coprire le minori entrare previste nel bilancio di previsione e le maggiori uscite da destinare ai settori della scuola, della manutenzione e dei servizi essenziali”.Riduzione dell’indebitamento e sguardo al futuro. “Inoltre - aggiunge l’assessore Rosadini - abbiamo messo in sicurezza la parte corrente del nostro bilancio e diminuito l’indebitamento del Comune per complessivi 915 mila euro, permettendo all’ente di guardare agli investimenti futuri con una migliore condizione finanziaria. La fase più acuta dell’emergenza è stato un periodo molto intenso e difficile - conclude Rosadini - ma l’abbiamo affrontato con decisione e coraggio, pensando al futuro e programmando una serie di interventi e di attività attente allo sviluppo del territorio”.Gli investimenti, con attenzione alla scuola. Il Comune di Rapolano Terme guarda oltre l’emergenza Covid-19 con numerosi progetti che saranno esecutivi già dai prossimi mesi. Fra questi ci sono il completamento del Palazzo Pretorio, la riqualificazione dei giardini di Serre e dei giardini dei Piani in via Provinciale, la realizzazione del marciapiede in via Provinciale Sud e di alcune nuove pavimentazioni in asfalto, la modernizzazione della zona industriale del Sentino e l’ampliamento della scuola dell’infanzia “Jacopo Benedetti”. Quest’ultimo intervento sarà sostenuto da circa 230 mila euro di risorse proprie del Comune e permetterà di creare nuovi spazi dopo la chiusura dell’asilo della Sacra Famiglia Suore Stimmatine. Sul fronte scuola, l’amministrazione comunale sosterrà la riapertura di tutti i plessi nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19 previste dalle linee guida ministeriali e, dopo un'attenta analisi dei costi, è a lavoro per garantire, per quanto di propria competenza, il mantenimento del tempo scuola e della fruizione del servizio di mensa e trasporto scolastico.Infrastrutture e patrimonio pubblico saranno altre priorità per l’amministrazione comunale rapolanese. Fra gli interventi previsti, ci sono la mappatura di tutta la rete delle telecomunicazioni, e in particolare della fibra ottica; il proseguimento della sostituzione dell’illuminazione pubblica nel segno della riqualificazione energetica in altre zone del paese; la riqualificazione di via dei Monaci, della piazzetta di Armaiolo, di Fonte Pietra e di Fonteluco. A questi si unisce la realizzazione di un impianto di approvvigionamento idrico dalla diga del Calcione per portare l’acqua da Modanella a Rapolano e consentire di risolvere il problema dell’irrigazione del parco pubblico, del campo sportivo e del parco delle piscine termali di Antica Querciolaia. Altre iniziative rivolte allo sviluppo del territorio guardano al turismo, alla cultura, con l’approvazione del piano strategico per lo sviluppo culturale che coinvolge la Regione Toscana, e alla progettazione di nuovi percorsi, a partire dalla Ciclovia delle Crete senesi, in collaborazione con i Comuni di Asciano e Buonconvento.