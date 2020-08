Rapolano: musica sotto le stelle con TVSpenta dal vivo

Dal 14 agosto prende il via una rassegna con cinque serate di musica dal vivo fino al 5 settembre

Dopo la cancellazione della dodicesima edizione del festival previsto nel mese di luglio a causa dell’emergenza Covid-19, l’Associazione TVSpenta torna ad animare Rapolano Terme con TVSpenta dal vivo - Edizione Limitata. L’iniziativa proporrà cinque serate, a partire da venerdì 14 agosto, con ospiti che si esibiranno nella piazzetta antistante il Teatro del Popolo. Gli appuntamenti sono promossi in collaborazione con Cacio&Pere e con il contributo e il patrocinio del Comune di Rapolano Terme nell’ambito del cartellone estivo.Si parte venerdì 14 agosto con i Savana Funk e il loro ritmo funky con sonorità africane voluto anche da Jovanotti nel suo Jova Beach Party la scorsa estate. Gli appuntamenti continueranno venerdì 28 e sabato 29 agosto con il cantautore e chitarrista Paolo Benvegnù, che presenterà l’ultimo album dal titolo “Dell’odio e dell’innocenza” (2020) insieme all’amico e musicista Fabio Cinti. Sabato 4 e domenica 5 settembre TVSpenta dal vivo - Edizione Limitata si chiuderà con i Bud Spencer Blues Explosion, duo alt-rock elettrizzante, e The Cyborgs per un weekend di electric blues. Completeranno la programmazione Jesse The Faccio, Rareș, Wasted Pido, Black Snake Moan e i Sex Pizzul.Informazioni. Tutti gli eventi prevedono la prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.billetto.it e posti a sedere limitati. Per informazioni, è possibile contattare il numero 349-1843065, scrivere all’indirizzo mail tvspenta@gmail.com oppure visitare il sito www.tvspenta.it