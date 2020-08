Rapolano Terme: il Comune cerca un autista specializzato per mezzi pesanti

Bando di concorso per un posto di collaboratore tecnico con patente C e D. Domande fino al 10 settembre

Il Comune di Rapolano Terme ha pubblicato il bando di concorso per la copertura di un posto di collaboratore professionale tecnico specializzato come autista di mezzi pesanti, categoria B e posizione economica B3, a tempo pieno e indeterminato. Per partecipare è richiesta, fra i requisiti, la patente di guida categoria C con CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) merci e patente di guida categoria D con CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) persone. Il CQC (Carta di qualificazione del Conducente) può essere conseguito entro sei mesi dall'eventuale aggiudicazione del bando. Le domande possono essere presentate fino al 10 settembre.Informazioni. Per conoscere il bando e le modalità di presentazione della domanda, è possibile consultare il sito del Comune di Rapolano Terme, www.comune.rapolanoterme.si.it , nella sezione “Bandi e Concorsi”.