Rapolano Terme: musica dal vivo sotto le stelle con The Fullertones

Il cartellone estivo continua sabato 22 agosto con il Cacio&Pere Summer Weekend

L’estate rapolanese continua sulle note della musica dal vivo del Cacio&Pere Summer Weekend, organizzato da Cacio&Pere nella piazza antistante il Teatro del Popolo di Rapolano Terme con il patrocinio del Comune. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 22 agosto, a partire dalle ore 21, con il quartetto toscano The Fullertones, band dalla spiccata anima elettrica che fluttua tra sonorità vintage, blues e moderne in maniera originale e coinvolgente, e il loro album Stay Electric. Il quartetto è composto da Francesco Bellia, voce e chitarra; Lou Leonardi, voce e chitarra; Lorenzo Alderighi al basso e Matteo D’Alessandro alla batteria.Informazioni. Per partecipare agli appuntamenti del Cacio&Pere Summer Weekend è richiesta la prenotazione al numero 334-7023163 oppure sul sito www.billetto.it