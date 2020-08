Rapolano Terme: lunedÃ¬ si riunisce il Consiglio comunale

La seduta è convocata alle 21 nella sala consiliare, a porte chiuse e con misure anti Covid-19

Lunedì 31 agosto, alle ore 21, torna a riunirsi il Consiglio comunale di Rapolano Terme. La seduta si svolgerà nella sala consiliare a porte chiuse e nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. Tra i principali punti all’ordine del giorno figurano alcune variazioni al bilancio di previsione per il 2020, la conferma delle tariffe Tari 2019 anche per l’anno in corso e l’approvazione del regolamento e delle aliquote Imu per il 2020. Nel corso della seduta, i consiglieri discuteranno anche la mozione sottoscritta da tutti i gruppi consiliari per accelerare i lavori di collegamento idrico del Comune di Rapolano Terme con la diga di Montedoglio.