Rapolano Terme: nuove risorse per i servizi dell’asilo nido

In arrivo circa 14mila euro dal Fondo Sociale Europeo per l’asilo nido comunale “Jacopo Benedetti”

Ammonta a circa 14 mila euro il contributo ricevuto dall’asilo nido comunale “Jacopo Benedetti” di Rapolano Terme nell’ambito delle risorse stanziate dalla Regione Toscana e dall’Unione Europea all’interno del POR FSE 2014-2020 per sostenere l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’anno educativo 2020-2021. Il contributo giunge alla struttura rapolanese per il quinto anno consecutivo, confermando l’attenzione del Comune per migliorare e sviluppare servizi di qualità nell’educazione e nell’accoglienza dell’infanzia.“Grazie alle risorse in arrivo dalla Regione Toscana attraverso fondi comunitari - afferma Gianna Trapassi, assessore alla pubblica istruzione di Rapolano Terme - l’asilo nido comunale “Jacopo Benedetti” potrà potenziare e migliorare ulteriormente i servizi che mette già a disposizione dei bambini da 3 a 36 mesi e delle loro famiglie. Uno dei criteri previsti dal bando per l’assegnazione dei contributi europei è stato, ancora una volta, l’attenzione delle pubbliche amministrazioni per consentire a chi ha figli piccoli, e in particolare alle madri, di accedere al mercato del lavoro conciliando gli impegni della vita familiare. L’arrivo del contributo destinato alla nostra struttura per il quinto anno consecutivo conferma questo impegno del Comune di Rapolano Terme e consolida l’attenzione verso tutta la comunità, a partire dai più piccoli”.