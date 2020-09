Rapolano Terme: serata sotto le stelle al Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio

Appuntamento sabato 26 settembre dalle 21, con osservazione del cielo dal telescopio vicino al teatro “G. Verdi”

Sabato 26 settembre il Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio di Serre di Rapolano ospiterà una tappa dell’evento “Sotto lo stesso cielo. Storie di stelle e musei” promosso in collaborazione con Museum's Angels - Fondazione Musei Senesi e l'Osservatorio Astronomico dell'Università di Siena (Simus).L’appuntamento inizierà alle ore 21 con il ritrovo dei partecipanti presso il museo, dove è previsto il saluto dell’amministrazione comunale e l’intervento di Alessandro Marchini, direttore dell'Osservatorio Astronomico dell'Università di Siena (Simus), che illustrerà le carte astronomiche prima di spostarsi al telescopio allestito nella piazza adiacente il Teatro “G. Verdi” per osservare il cielo. In caso di maltempo, l'evento proseguirà all'interno del Museo della Grancia senza l'osservazione esterna al telescopio.Informazioni. L’evento è a ingresso libero ma è richiesta la prenotazione contattando il numero 0577-723210 oppure l’indirizzo mail angeli_anticagrancia@museisenesi.org.