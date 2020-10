''Puliamo il mondo'': domenica a Rapolano torna l’iniziativa dedicata all’ambiente

Ritrovo alle ore 14 al Museo dell'Antica Grancia e dell'Olio di Serre di Rapolano

A Rapolano Terme torna “Puliamo il mondo”, l’iniziativa di volontariato che si prende cura dell’ambiente e del territorio organizzata da Legambiente in tutta Italia. L’appuntamento è in programma domenica 11 ottobre, con ritrovo alle ore 14 presso il Museo dell'Antica Grancia e dell'Olio di Serre di Rapolano, prima di spostarsi nel centro storico e nelle aree verdi circostanti. L’evento è gratuito e si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19. L’organizzazione è curata dall’Associazione culturale TvSpenta in partenariato e con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme e in collaborazione con la Misericordia di Rapolano Terme, la Fondazione Musei Senesi e Sei Toscana.Il programma. La passeggiata ecologica partirà alle ore 14 con la pulizia del centro storico di Serre di Rapolano e delle aree verdi circostanti e si chiuderà alle ore 16.30 con il rientro presso il Museo dell'Antica Grancia e dell'Olio, dove i partecipanti troveranno una merenda. Seguirà, dalle ore 17 alle ore 18, la conferenza intitolata “Facciamo parlare l'ambiente... con la voce di Letizia Marsili”, docente di Ecologia all'Università di Siena. La giornata si chiuderà con un aperitivo, previsto per le 18.30, aperto a tutti i partecipanti nel rispetto delle norme anti Covid-19.“Nonostante le restrizioni legate al Covid-19 - afferma l’assessore all’ambiente di Rapolano Terme, Federico Vigni - l’amministrazione comunale ha lavorato insieme all’Associazione TvSpenta per organizzare anche quest’anno ‘Puliamo il Mondo’. L’appuntamento è ormai consolidato nel nostro comune per rafforzare l’attenzione verso l’ambiente e affianca tutte le altre iniziative legate alla raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti. Appuntamenti che contano sul contributo e sulla partecipazione dei cittadini, a partire dai più piccoli e dalle loro famiglie, che ringrazio per la crescente sensibilità su temi come questi, legati al presente e al futuro del nostro territorio e della nostra comunità”.Informazioni. Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione attraverso il portale Event Brite. In caso di pioggia, sono confermati gli appuntamenti in programma a partire dalle ore 16.30 presso il Museo dell'Antica Grancia e dell'Olio. Per informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo mail tvspenta@gmail.com.