Teatro amatoriale al Teatro ''G. Verdi'' di Serre di Rapolano, nel rispetto delle norme anti Covid-19

Il cartellone prenderà il via sabato 24 ottobre e andrà avanti fino al marzo 2021 con sette appuntamenti

Sabato 24 ottobre il Teatro “G. Verdi” di Serre di Rapolano riapre le sue porte al pubblico con la rassegna di teatro amatoriale organizzata dalla Società Filarmonica “G. Verdi” con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme. Il cartellone proporrà 7 spettacoli, con commedie e appuntamenti musicali in programma fino al marzo 2021. Ogni serata inizierà alle ore 11 e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19.Il cartellone si aprirà sabato 24 ottobre con la compagnia teatrale La Scialenga e continuerà sabato 14 novembre con la compagnia teatrale “I Rampanti”; sabato 28 novembre con l’Associazione Bandistica “Sorgente Musicale”; sabato 12 dicembre con la compagnia “I Topi Dalmata & Ares Teatro”; sabato 9 gennaio 2021 con la compagnia teatrale “Le tre scimmiette” e sabato 13 febbraio con uno spettacolo musicale. La stagione amatoriale del Teatro “G. Verdi” di Serre di Rapolano si chiuderà sabato 20 marzo con “I male assembrati”.Informazioni. La vendita dei biglietti è prevista soltanto 15 giorni prima di ogni singolo spettacolo presso Roby’s Bar, in Via Serraia 11, e presso Go – Cart di Capanni Elena, in via San Rocco. Per informazioni, è possibile contattare il numero 338-9131002.