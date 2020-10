Rapolano Terme: ritorna la Camminata tra gli Olivi per riscoprire territorio e tradizioni

Domenica 25 ottobre torna la giornata promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio

Domenica 25 ottobre a Rapolano Terme si rinnova l’appuntamento con la Camminata tra gli Olivi, promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio e giunta alla sua quarta edizione. Rapolano Terme aderisce all’appuntamento proponendo una passeggiata di 7 km attraverso sentieri e strade bianche lungo la Via Lauretana, con ritrovo e partenza alle ore 9.30 presso il Museo dell'Antica Grancia e dell'Olio a Serre di Rapolano, aperto per l’intera giornata con orario straordinario grazie alla collaborazione con la Fondazione Musei Senesi. La partecipazione alla Camminata tra gli Olivi è gratuita ed è aperta a un numero massimo di 30 persone, su prenotazione e nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19.“Rapolano Terme - afferma Federico Vigni, assessore al turismo e all’ambiente di Rapolano Terme - ha confermato anche quest'anno la Camminata tra gli Olivi, che si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19 senza rinunciare a un appuntamento importante per la riscoperta del nostro territorio unendo le sue eccellenze paesaggistiche, storiche ed enogastronomiche. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Musei Senesi, sarà possibile visitare con orario straordinario anche il Museo dell'Antica Grancia e dell'Olio, che conserva la memoria storica locale legata alla produzione olivicola”.Informazioni. La Camminata tra gli Olivi è promossa da Associazione nazionale Città dell’Olio, Comune di Rapolano Terme e associazione Vivi Rapolano. La passeggiata è gratuita ma è richiesta la prenotazione al numero 0577-724742, all’indirizzo mail urp@comune.rapolanoterme.si.it oppure attraverso la pagina Facebook del Comune di Rapolano Terme.