Rapolano Terme: giovedì Consiglio comunale in videoconferenza e incontro con la Regione Toscana

Seduta convocata alle 18. Fra in punti all’ordine del giorno alcune variazioni di bilancio

Giovedì 29 ottobre, alle ore 18, torna a riunirsi il consiglio comunale di Rapolano Terme. La seduta si svolgerà in presenza e in videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni nazionali per contrastare la diffusione del Covid-19, e vedrà fra i principali punti all’ordine del giorno alcune variazioni di bilancio, l’estinzione anticipata di due mutui a carico del Comune e la chiusura di una pratica relativa al riconoscimento di un debito fuori bilancio.Alle ore 21, inoltre, la Sala consiliare di Rapolano Terme ospiterà l’incontro “Rapporti fra il Comune di Rapolano Terme e la Regione Toscana”, con la partecipazione, in presenza, dell’assessore alla sanità, Simone Bezzini, e dei consiglieri regionali Anna Paris, Elena Rosignoli e Stefano Scaramelli. Insieme a loro parteciperanno il sindaco di Rapolano Terme, Alessandro Starnini e i capigruppo consiliari. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito del Comune, www.comune.rapolanoterme.si.it , per consentire a tutte le persone interessate di seguirlo.