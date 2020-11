Rapolano Terme: riqualificazione dell’area industriale del Sentino

Intervento sostenuto dalla Regione Toscana e fondi propri del Comune per potenziare la competitività e rendere più attrattivo il territorio



Prende forma la riqualificazione della zona industriale del Sentino, nel comune di Rapolano Terme. Nelle prossime settimane saranno affidati i lavori che comprenderanno il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale, una nuova illuminazione a Led, la ripulitura dei fossi, il taglio della vegetazione nelle loro immediate vicinanze e il potenziamento della videosorveglianza con l’installazione di ulteriori telecamere. La zona industriale rapolanese, inoltre, sarà potenziata con la posa della fibra ottica, che fornirà Internet a 1 Gigabit al secondo grazie all’accordo stipulato fra l’amministrazione comunale e Open Fiber. L’intervento conta su un investimento di circa 600 mila euro, di cui 480 mila in arrivo dalla Regione Toscana, e prenderà il via entro i primi mesi del 2021.



“La riqualificazione dell’area produttiva del Sentino - afferma il sindaco di Rapolano Terme, Alessandro Starnini - si inserisce fra gli interventi sostenuti dalla Regione Toscana per potenziare la competitività e la crescita economica dei singoli territori puntando sulla riqualificazione delle infrastrutture e sulla sostenibilità ambientale. Con l’intervento supportato da risorse regionali e da fondi propri del Comune potremo dare un nuovo volto e nuova capacità attrattiva a un’area strategica per Rapolano Terme, vista la sua posizione ben collegata con Siena, Firenze, Arezzo e la Valdichiana, che ospita già realtà industriali in forte espansione nei settori dell’industria farmaceutica, aerospaziale, agro-alimentare, artigianale e commerciale. Ora più che mai - conclude Starnini - è necessario guardare al futuro con nuove prospettive e con il miglioramento dell’area industriale del Sentino potremo incrementare la presenza produttiva sul nostro territorio e favorire la conseguente crescita economica locale”.