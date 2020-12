Rapolano Terme: Consiglio comunale compatto su cultura e sanità

Unanimità sulla richiesta del sindaco per il Museo dell’Antica Grancia e sul servizio dell’ex guardia medica

Il Consiglio comunale di Rapolano Terme, riunito nei giorni scorsi in videoconferenza, ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal sindaco, Alessandro Starnini, per chiedere alla Pinacoteca nazionale di Siena e alla Direzione regionale musei della Toscana di ospitare nel complesso storico-artistico dell’Antica Grancia di Serre di Rapolano un’esposizione permanente di opere d’arte non esposte nella Pinacoteca nazionale di Siena e alcune opere provenienti dalla comunità di Serre di Rapolano, a partire dalla Madonna col bambino di Ambrogio Lorenzetti che si trovava fino ai primi del ‘900 nella chiesa di San Lorenzo.La seduta ha visto anche l’approvazione unanime per la richiesta rivolta alla Regione Toscana di mantenere il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) dalle ore 24 alle ore 8 e di favorire maggiori investimenti nei tamponi rapidi antigienici. L’unione di intenti del consiglio comunale su questi due punti è stata sottolineata da Doriano Mazzini, presidente del consiglio comunale con delega anche alla promozione culturale del territorio, che ha espresso, in particolare, il proprio apprezzamento per la creazione di un museo dell’Antica Grancia con le carte in regola per diventare un fiore all’occhiello per tutta la comunità rapolanese.Altri punti. Il Consiglio comunale rapolanese, inoltre, ha approvato, con il voto favorevole della maggioranza “Coalizione di Comunità per il Futuro di Rapolano, Serre e Armaiolo” e quello contrario della lista civica “Cambiamo Insieme” e della lista “Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia”, una variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 che permetterà di finanziare, con l’avanzo di amministrazione, la realizzazione di un nuovo parcheggio adiacente ai plessi scolastici e alla palestra, con accesso da via degli Interrati.Nel corso della seduta sono stati approvati, ancora con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario dell’opposizione, anche il bilancio consolidato, che comprende i risultati patrimoniali ed economici del Comune, dei propri enti strumentali e delle società controllate e partecipate, e l’assestamento di bilancio, che mette in sicurezza i conti dell’ente. Il Consiglio, infine, ha discusso due variazioni al bilancio di previsione per il 2020, di cui la prima è stata approvata dal gruppo consiliare di maggioranza e respinta dai gruppi opposizione, che si sono astenuti sulla seconda variazione relativa al contributo per i campi estivi 2021 rivolti a bambini e ragazzi.