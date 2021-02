Rapolano Terme: al via consultazione preliminare per nuova Rsa con gestione privata

Materiale e schede di adesione sul sito del Comune. Partecipazione aperta fino a lunedì 22 marzo

Il Comune di Rapolano Terme ha pubblicato una consultazione preliminare di mercato finalizzata alla realizzazione sul proprio territorio di una residenza sanitaria assistenziale, Rsa, a gestione privata, e di ulteriori servizi complementari. L’iniziativa rappresenta la fase preparatoria per un’eventuale procedura successiva. Il materiale e la scheda di partecipazione sono pubblicati sul sito del Comune, www.comune.rapolanoterme.si.it , ed è possibile presentare l’adesione alla consultazione preliminare fino alle ore 13 di lunedì 22 marzo.“La consultazione preliminare di mercato per la costruzione e la gestione privata di una Rsa - afferma Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme - nasce con l’obiettivo di rafforzare e migliorare i servizi sociosanitari rivolti ai cittadini del comune di Rapolano Terme e dei comuni limitrofi, con una particolare attenzione per gli anziani non autosufficienti. La pandemia Covid-19 ha aperto la necessità di una nuova sanità territoriale e di un modello più avanzato per i servizi sociosanitari sul territorio. Per il resto, una parte consistente della spesa sanitaria nazionale, in via di programmazione, sarà destinata, e dovrà essere destinata, a questo obbiettivo. Il ruolo del pubblico si rafforzerà e potrà ulteriormente collaborare con l’iniziativa privata. In questa fase, caratterizzata dal sistema della ‘libertà di scelta’ relativamente ai servizi per i non autosufficienti - aggiunge Starnini - intendiamo verificare le disponibilità di mercato. In particolare, la nostra iniziativa parte da un’analisi del mercato di riferimento e degli operatori economici in grado e disponibili a realizzare e gestire una nuova Rsa sul nostro territorio e servizi sociosanitari. Il quadro conoscitivo che emergerà dalla consultazione preliminare di mercato permetterà di acquisire tutti gli elementi utili a predisporre un’eventuale successiva procedura selettiva. Allo stesso tempo, il Comune di Rapolano Terme è impegnato a sollecitare l’Azienda sanitaria nella Società della Salute Senese a progettare, fin da ora, nuovi e più avanzati modelli di servizi sociosanitari sul territorio”.L’iniziativa avviata dal Comune di Rapolano Terme prevede, per i soggetti economici interessati, la progettazione, la costruzione e la gestione privata di una Rsa con 80 posti per persone non autosufficienti; l’acquisto del terreno su cui edificare la struttura; la realizzazione delle opere di urbanizzazione, compresa la viabilità di accesso alla Rsa, e il suo utilizzo per nuovi e ulteriori servizi sociosanitari, a partire dalle cure intermedie.