Incidente attorno alle 12.20 di oggi, mercoledì 10 febbraio, sulla Siena-Bettole, dopo lo svincolo per Rapolano Terme in direzione Siena. Una 35enne ha perso il controllo dell'autovettura andando ad urtare contro il guard-rail.Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in codice 2 (mediamente critico) a causa dei traumi riportati. Sul posto anche i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri.