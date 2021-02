Rapolano Terme: risorse regionali per la riqualificazione di via Provinciale Sud

In arrivo 63.750 euro dal bando 2020 per la sicurezza stradale, destinati alla realizzazione di un marciapiede

Ammontano a 63.750 euro le risorse che la Regione Toscana ha assegnato al Comune di Rapolano Terme nell’ambito del bando 2020 sulla sicurezza stradale nei centri abitati. I fondi regionali, resi noti nei giorni scorsi, saranno integrati da risorse proprie del Comune e andranno a finanziare la riqualificazione urbana di via Provinciale Sud con la realizzazione di un marciapiede da via De Gasperi a via della Stazione.L’intervento è previsto entro le prossime settimane, dopo l’affidamento dei lavori alla ditta incaricata, e fa parte del programma dei lavori di manutenzione, riqualificazione e sicurezza stradale e pedonale avviato dal Comune e in corso su tutto il territorio rapolanese.