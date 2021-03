Rapolano Terme: scuola media chiusa da lunedì 22 a mercoledì 24 marzo

Misura disposta a seguito del riscontro di un caso positivo al Covid-19 e della quarantena per una classe e 8 docenti



Il sindaco di Rapolano Terme, Alessandro Starnini, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado “Simone Martini” di Rapolano Terme da lunedì 22 a mercoledì 24 marzo a seguito del riscontro di un caso positivo al Covid-19 e del conseguente isolamento domiciliare degli studenti della classe interessata e di otto docenti. L’ordinanza è stata emessa, inoltre, dopo aver preso atto della comunicazione del dirigente scolastico con cui si sottolinea l'impossibilità di garantire il funzionamento dell'attività didattica in presenza dato il numero di docenti in quarantena.



La scuola garantirà lo svolgimento delle attività con la didattica a distanza. In relazione ai tempi e agli esiti dei tamponi che saranno effettuati, l'ordinanza potrà essere prorogata e le famiglie saranno informate sulle modalità di ripresa totale o parziale delle attività didattiche in presenza.