Rapolano Terme: lunedì Consiglio comunale in videoconferenza e diretta streaming

Lunedì 26 aprile torna a riunirsi il consiglio comunale di Rapolano Terme. La seduta inizierà alle ore 18.30 e si svolgerà in videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, con diretta streaming su YouTube.L’ordine del giorno vede fra i punti principali il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; alcune variazioni al bilancio di previsione per il 2021 e varianti al Regolamento Urbanistico; l’estinzione anticipata del Fondo anticipazione per liquidità. Nel corso della seduta, inoltre, saranno discusse due mozioni presentate dai gruppi consiliari “Futuro per Rapolano Terme, Serre, Armaiolo” e “Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia” sulla commemorazione delle Giornate del Ricordo e la mozione del gruppo consiliare “Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia” sull’emergenza dell’epidemia Covid 19 e le misure per la ripresa economica adottate dal Comune di Rapolano Terme”.