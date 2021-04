Rapolano Terme: atti e risorse per nuovi investimenti sul territorio

Via libera dal Consiglio comunale per l’estinzione anticipata del Fondo anticipazione per liquidità, due varianti al Regolamento Urbanistico e alcuni regolamenti

L’estinzione anticipata del Fondo anticipazione per liquidità, alcune variazioni al bilancio di previsione 2021 per stanziare risorse a favore di nuovi investimenti e il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Sono stati questi i punti principali del consiglio comunale di Rapolano Terme, che si è riunito nei giorni scorsi in videoconferenza con diretta streaming su YouTube.L’estinzione anticipata del Fondo anticipazione per liquidità, votata all’unanimità, ha sancito l’estinzione del Fondo attivato nel 2015 già ammortizzato dal Comune rapolanese con rate annuali. “L’atto rafforza l’impegno dell’amministrazione comunale per estinguere i mutui accesi e favorire nuovi investimenti”, ha affermato l’assessore al bilancio, Roberto Rosadini. Lo stesso assessore Rosadini ha illustrato alcune varianti al bilancio di previsione per il 2021 approvate con il voto favorevole del gruppo “Futuro per Rapolano Terme, Serre, Armaiolo” e contrario dei gruppi “Cambiamo Insieme” e “Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia”. Le variazioni tengono conto di alcuni contributi in arrivo dalla Regione Toscana e di altre risorse proprie del Comune che consentiranno interventi di manutenzione, supporto alla progettazione della scuola dell’infanzia e altre spese per la gestione di alcuni servizi al cittadino.Altri punti. Nel corso della seduta, sono state approvate alcune modifiche al regolamento del consiglio comunale, con voto favorevole del gruppo “Futuro per Rapolano Terme, Serre, Armaiolo”, l’astensione di “Cambiamo Insieme” e il voto contrario di “Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia”. Via libera anche al regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale unico di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, illustrato dall’assessore alle attività produttive, Federico Vigni, e approvato con il voto favorevole del gruppo “Futuro per Rapolano Terme, Serre, Armaiolo” e l’astensione dei gruppi “Cambiamo Insieme” e “Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia”. Il consiglio comunale ha approvato, con la stessa votazione, anche due varianti al Regolamento urbanistico che prevedono la modifica della destinazione d’uso di un’area in località Sentino, incentivando la vocazione industriale della zona, e nel centro storico di Rapolano Terme, per favorire l’attrattiva commerciale. Le due varianti sono state illustrate dal sindaco, Alessandro Starnini, e adottate dal consiglio comunale, con conseguente avvio del tempo previsto dalla normativa per presentare le osservazioni prima dell’approvazione.Le mozioni. Nel corso del consiglio comunale sono state discusse anche la mozione presentata dal gruppo consiliare “Futuro per Rapolano Terme, Serre, Armaiolo” sulla commemorazione delle giornate del ricordo istituzionalizzate (Giorno della Memoria, Giornata del Ricordo, Giornata dedicata alle vittime di mafia e quella per ricordare le vittime del terrorismo) e quella presentata dal gruppo consiliare “Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia” sulla commemorazione della Giornata del Ricordo. La prima è stata approvata con il voto favorevole del gruppo “Futuro per Rapolano Terme, Serre, Armaiolo” e l’astensione dei gruppi “Cambiamo Insieme” e “Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia”, mentre la seconda è stata respinta con il voto favorevole di “Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia”, contrario di “Futuro per Rapolano Terme, Serre, Armaiolo” e l’astensione del gruppo “Cambiamo Insieme”. Approvazione unanime, infine, per la mozione presentata dal gruppo consiliare “Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia” sull’emergenza dell’epidemia Covid-19 e le misure per la ripresa economica che il Comune di Rapolano Terme potrà adottare per continuare ad aiutare le categorie colpite dalla crisi.