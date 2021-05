Rapolano Terme: riqualificata l’area industriale del Sentino

Investimento di 600mila euro per ammodernare la zona e favorire nuovi sviluppi industriali

Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione e ammodernamento della zona industriale del Sentino, nel comune di Rapolano Terme. L’intervento ha permesso il rifacimento del manto e della segnaletica stradale, la ristrutturazione dell'impianto fognario, la manutenzione del verde, l'installazione di telecamere per la videosorveglianza, una nuova illuminazione a led e la messa a punto di nuove canalizzazioni per il passaggio della fibra ottica. L’investimento complessivo ammonta a circa 600mila euro, con un contributo della Regione Toscana pari a 480mila euro e 120mila euro di risorse proprie del Comune.“L’area industriale del Sentino - afferma Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme - rappresenta il polmone pulsante dell'economia rapolanese e ha significative potenzialità di sviluppo grazie alla presenza di realtà in forte espansione nell’industria farmaceutica, aerospaziale, agroalimentare, artigianale e commerciale e alla collocazione strategica per i collegamenti con Siena, Firenze, Arezzo e la Valdichiana. Per questo motivo, la riqualificazione appena conclusa sarà seguita da previsioni urbanistiche di espansione seguendo l’esempio dell’accordo stipulato fra l’amministrazione comunale e Open Fiber che ha permesso di potenziare la connessione Internet della zona. A unire ogni intervento sarà l’obiettivo primario di attrarre nuovi investimenti in quest’area sempre più strategica per lo sviluppo del tessuto economico non solo locale”.