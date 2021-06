Rapolano Terme: nuova consegna sacchi raccolta porta a porta e mascherine fornite dalla Regione

Da martedì 8 giugno calendario differenziato per Rapolano Terme, Serre di Rapolano e Armaiolo

In occasione del periodo estivo, da lunedì 7 giugno a giovedì 30 settembre la raccolta dei rifiuti organici a Rapolano Terme sarà effettuata tre volte a settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato. Da martedì 8 giugno, inoltre, prenderà il via la nuova consegna dei sacchi per la raccolta dei rifiuti “porta a porta” a Rapolano Terme, Serre di Rapolano e Armaiolo, durante la quale i cittadini potranno ritirare anche le mascherine fornite ai Comuni dalla Regione Toscana.La consegna dei sacchi per il servizio “porta a porta” è prevista a Serre di Rapolano, in via dell'Orlo, martedì 8 giugno, martedì 22 giugno e martedì 29 giugno, dalle ore 8 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 18; sabato 12 giugno e sabato 26 giugno, dalle ore 8.30 alle 12.30, e martedì 15 giugno, dalle ore 8 alle 12.30.A Rapolano Terme la consegna si svolgerà in Piazza del Teatro giovedì 10 giugno, giovedì 17 giugno, giovedì 24 giugno e giovedì 1° luglio, dalle ore 8 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 18, e sabato 19 giugno e sabato 3 luglio, dalle ore 8.30 alle 12.30. I residenti ad Armaiolo potranno ritirare i sacchi nei giorni di consegna a Rapolano Terme e martedì 15 giugno, presso il parcheggio, dalle ore 15 alle 18.