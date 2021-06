Rapolano: al via il noleggio di E-Bike per un turismo sempre più sostenibile

Il servizio è stato attivato nei giorni scorsi con l’acquisto di 14 biciclette elettriche a pedalata assistita

Rapolano Terme investe sul turismo sostenibile per riscoprire il territorio e le sue eccellenze. Nei giorni scorsi il Comune ha attivato il noleggio di 14 E-Bike, biciclette elettriche a pedalata assistita, a disposizione di cittadini e ospiti delle strutture ricettive. Il servizio sarà gestito da Bike Riding Tuscany sulla base di una specifica convenzione stipulata con l’amministrazione comunale e fa parte di un progetto più ampio dedicato al turismo sostenibile che coinvolge i Comuni delle Terre del Benessere, di cui fa parte anche Rapolano Terme.Le 14 E-bike sono state acquistate dal Comune di Rapolano Terme con il contributo del Gal Leader Siena e sono ideali per percorrere i sentieri Gravel del territorio rapolanese in autonomia o partecipando ai tour guidati che saranno organizzati dal soggetto gestore del servizio. Le biciclette elettriche possono essere noleggiate dai cittadini e dai visitatori a un prezzo convenzionato e possono essere ritirate direttamente anche presso le strutture recettive che ne faranno richiesta per i propri ospiti. Il progetto dedicato al turismo sostenibile prevede, prossimamente, anche l’attivazione di una App per consultare gli itinerari e l’installazione lungo i percorsi di una cartellonistica specifica e di strutture a supporto dei cicloturisti, quali punti di assistenza permanenti con attrezzatture per semplici riparazioni delle biciclette.“Il turismo sostenibile e il cicloturismo - spiega Federico Vigni, assessore all’ambiente, alla sostenibilità e alla mobilità di Rapolano Terme - sono ambiti sempre più importanti per la promozione dei territori e abbiamo voluto investire anche noi in questa direzione. Le 14 E-Bike - continua Vigni - sono adatte a tutti gli utenti e, in particolare, a chi ama i percorsi gravel e potranno essere noleggiate sia dai cittadini che dagli ospiti di tutte le nostre strutture ricettive a tariffe agevolate grazie alla convenzione stipulata dal Comune con il soggetto gestore. Presto completeremo il progetto con la App e la cartellonistica, per essere sempre più pronti ad accogliere chi vorrà scoprire il nostro territorio e le sue bellezze anche su due ruote”.Per approfondire il servizio di noleggio delle E-Bike, è possibile consultare anche la sezione “Portale del turista” presente sul sito del Comune di Rapolano Terme, www.comune.rapolanoterme.si.it