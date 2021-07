Rapolano Terme: pomeriggio di storia e cultura per ricordare i 77 anni dalla Liberazione del territorio

Appuntamento domenica 4 luglio a Serre di Rapolano con il progetto “Memento”

Arte, storia e comunicazione digitale si uniscono per ricordare il 77esimo anniversario della Liberazione di Rapolano Terme dal nazifascismo, avvenuta il 3 luglio 1944. L’appuntamento è in programma domenica 4 luglio, alle ore 18, a Serre di Rapolano, nel Giardino degli Ortali, dove sarà presentato il progetto “Memento” promosso dalla sezione ANPI di Rapolano Terme insieme all’amministrazione comunale con il coinvolgimento di Irene Lupi, artista visiva contemporanea. L'iniziativa vedrà protagonisti anche Marco Masti, autore del romanzo “(R)esistere”, liberamente ispirato alla Resistenza sul territorio rapolanese, e Vera Gheno, docente universitaria e sociolinguista che affronterà il tema della Resistenza fra storia e comunicazione verbale e digitale portando un contributo con il suo impegno per l’uso responsabile delle parole.Il progetto “Memento” è nato per riscoprire e valorizzare la storia del territorio e il periodo della Resistenza a Rapolano Terme sensibilizzando la comunità attraverso nuove forme di comunicazione. Con questo obiettivo, l’artista Irene Lupi ha proposto una serie di “Stazioni” dedicate a personaggi della Resistenza nel comune rapolanese, che saranno realizzate con proiezioni, affissioni e utilizzo di varie tecniche artistiche coinvolgendo la comunità in alcuni laboratori. L’artista Irene Lupi, nata a Livorno nel 1983, si è diplomata nel 2007 all’Accademia di Belle Arti di Firenze e nel 2014 ha conseguito il diploma di secondo livello al Biennio specialistico in arti visive e nuovi linguaggi espressivi. Nel corso della sua attività artistica, ha portato avanti numerosi laboratori e workshop dedicati alla Resistenza con le sezioni Anpi di Montemaggio e Sant’Anna di Stazzema e con associazioni internazionali. Attualmente è insegnante di Digital Multimedia al Siena Art Institute.L’iniziativa, a ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid-19, fa parte della rassegna TVSpenta dal vivo - Edizione Limitata 2 e del cartellone di eventi estivi promossi dal Comune rapolanese insieme alle associazioni locali. Per partecipare è richiesta la prenotazione dal sito www.eventbrite.it oppure contattando il numero 327-3591333.