Rapolano Terme: iscrizioni aperte al nido comunale ''Jacopo Benedetti''

Le domande possono essere presentate fino al 26 luglio

Sono aperte fino a lunedì 26 luglio le iscrizioni per l’anno educativo 2021-2022 al nido comunale “Jacopo Benedetti” di Rapolano Terme, gestito da Koinè Cooperativa sociale su concessione del Comune rapolanese. La domanda può essere presentata da tutte le famiglie interessate, con priorità prevista per quelle residenti nel Comune di Rapolano Terme. Le nuove iscrizioni saranno accolte in base ai posti disponibili dopo le riconferme dei bambini già frequentanti.Informazioni. Il bando e i moduli per presentare la domanda sono disponibili sul sito del Comune di Rapolano Terme, www.comune.rapolanoterme.si.it oppure possono essere ritirati presso l’Ufficio Protocollo del Comune o richiesti tramite e-mail all’indirizzo vanessa.dellaciana@koine.org. Le domande di iscrizione o riconferma devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Rapolano Terme, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17, oppure inviate tramite e-mail all’indirizzo vanessa.dellaciana@koine.org. Per informazioni, è possibile contattare Vanessa Della Ciana, educatrice e coordinatrice del servizio, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16.30, al numero 366-6115762 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica vanessa.dellaciana@koine.org.