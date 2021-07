Rapolano: letture ad alta voce all’aperto con la rassegna ''LaaV in LOV''

Appuntamenti ogni martedì, dal 6 luglio al 7 settembre, nei giardini pubblici di Serre e Rapolano Terme

Si intitola “LaaV in LOV: letture sul prato” la rassegna estiva promossa dal Circolo LaAV, Letture ad alta voce, Crete Senesi e dall’associazione TVSpenta aps, che da alcuni anni gestisce la biblioteca comunale di Rapolano Terme. L’iniziativa conta anche sul patrocinio del Comune rapolanese e prenderà il via martedì 6 luglio, alle ore 21, con letture all'aperto nei giardini pubblici di Serre di Rapolano. La rassegna tornerà ogni martedì, fino al 7 settembre, con tappe nei giardini pubblici di Rapolano Terme e Serre di Rapolano. La partecipazione è a ingresso libero, nel rispetto delle norme anti Covid-19.Il Comune di Rapolano Terme è da tempo impegnato nella promozione della lettura, grazie anche alla presenza sul territorio rapolanese del Circolo LaAV Crete Senesi e alle attività promosse insieme alla biblioteca comunale di Rapolano Terme, gestita dal 2009 dall’associazione TVSpenta con i propri soci e volontari. Le diverse iniziative portate avanti negli anni e rivolte a tutte le fasce d’età hanno portato Rapolano Terme a ricevere la qualifica di “Città che legge” per le annualità 2020-2021, riconoscimento assegnato dal Mibact, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e dal Cepell, Centro per il Libro e la Lettura.Per informazioni, è possibile contattare i numeri 338-31913232 o 347-5911135 oppure scrivere a biblioteca.rapolano@gmail.com