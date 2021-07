Rapolano: ancora aperta la campagna abbonamenti per il teatro estivo

Biglietteria del Teatro del Popolo aperta sabato 10 luglio. Previsti quattro spettacoli dal 24 luglio al 21 agosto

Continua la campagna abbonamenti per la stagione teatrale estiva sotto le stelle a Rapolano Terme, in programma con quattro appuntamenti dal 24 luglio al 21 agosto nella Piazza del Teatro e nel sito archeologico Campo Muri. La biglietteria del Teatro del Popolo sarà aperta sabato 10 luglio, dalle ore 9 alle 12, mentre nei giorni successivi sarà possibile prenotare, fino a esaurimento posti, chiamando il numero 331-8181776 oppure scrivendo a teatrorapolano@gmail.com. La campagna abbonamenti per il teatro estivo prevede la possibilità di utilizzare i voucher emessi nella stagione teatrale 2019-2020 interrotta a causa dell’emergenza Covid-19.La stagione teatrale estiva di Rapolano Terme si aprirà sabato 24 luglio, alle ore 21, in Piazza del Teatro con il ‘Katia Beni Show’ in compagnia di Katia Beni, Donatella Diamanti e Fabio Genovesi, per uno spettacolo dove “tutto diventa possibile” grazie all’improvvisazione della protagonista e al coinvolgimento del pubblico. Il secondo appuntamento è fissato per sabato 31 luglio, ancora alle ore 21 nella stessa Piazza del Teatro, con lo spettacolo ‘Coppa del Santo, agonismo e miracoli al tempo del distanziamento sociale’, messo in scena dalla compagnia de Gli Omini con Francesco Rotelli e Luca Zacchini. La performance proporrà una sfida fra Martiri e Vergini, Santi di strada e Santi d’aria, crocifissi e madonne che si chiuderà con la proclamazione del Santo Patrono del pubblico. Il teatro estivo continuerà sabato 7 agosto, alle ore 20.45, nel sito archeologico Campo Muri con ‘Dante e le stelle, immagini astronomiche e astri nella Commedia’, omaggio a Dante Alighieri a 700 anni dalla sua scomparsa. Lo spettacolo, con le voci narranti di Giuliana Colzi, Massimo Salvianti e Lucia Socci, conta anche sul supporto della Regione Toscana nell’ambito delle celebrazioni dedicate ai 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Il quarto e ultimo appuntamento è in programma sabato 21 agosto, alle ore 21, in Piazza del Teatro con ‘La Riscossa del clown’, spettacolo di cabaret, circo e teatro nato da un’idea della compagnia Madame Rebiné e interpretato da Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri.Per ulteriori informazioni sulla campagna abbonamenti e sugli spettacoli, è possibile anche chiamare i numeri 331-8181776 e 0577-723208 oppure scrivere a teatrorapolano@gmail.com oppure programmazione@comune.rapolanoterme.si.it