Rapolano Terme: nuovo weekend fra musica, cultura e sostenibilità

Da venerdì 16 a domenica 18 luglio torna il cartellone promosso da Comune e associazioni

Musica, cultura e sostenibilità sono i protagonisti del prossimo weekend a Rapolano Terme con il cartellone promosso dal Comune insieme alle associazioni locali. Gli appuntamenti sono in programma da venerdì 16 luglio a domenica 18 luglio in Piazza del Teatro e al Parco dell’Acqua nell’ambito di TVSpenta dal vivo - Edizione Limitata 2, la rassegna realizzata dall’associazione TVSpenta in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Associazione Filarmonico-Drammatica di Rapolano Terme. Ogni sera, fino a sabato 17 luglio, inoltre, Serre di Rapolano ospita il Torneo di calcio a 5 Serre Five promosso dall’Asd IBS Le Crete Rapolano Calcio a 5 con il patrocinio del Comune rapolanese.Gli appuntamenti. Venerdì 16 luglio, alle ore 21.15, Piazza del Teatro farà da cornice alla performance di musica soul e hip hop di Studio Murena e Arya, mentre sabato 17 luglio, ancora alle ore 21.15, la stessa piazza sarà animata dall’alternative rock e indie rock di Post Nebbia e Laguna Bollente. Domenica 18 luglio, dalle ore 18, la rassegna TVSpenta dal vivo - Edizione Limitata 2 si sposterà al Parco dell’Acqua, dove è prevista la tavola rotonda “Produzione e consumo consapevole” in compagnia di alcune realtà del territorio dei settori agroalimentare, cosmesi e moda. Seguirà una passeggiata con Claudia Renzi, autrice di GranoSalis, blog dedicato alla cucina naturale, alle erbe spontanee e all’autoproduzione. Il punto di ritrovo è fissato al Parco dell’Acqua, con ingresso da via Trieste, ed è richiesta la prenotazione.Informazioni. Per informazioni, è possibile visitare il sito www.tvspenta.it, contattare il numero 349-1843065 oppure scrivere a tvspenta@gmail.com , mentre per partecipare alle serate, nel rispetto delle norme anti Covid-19, è richiesta la prenotazione sul sito www.tvspenta.eventbrite.com. Il cartellone di eventi estivi promossi dal Comune continuerà fino alla fine di agosto ed è disponibile sul sito www.comune.rapolanoterme.si.it , mentre per partecipare alle iniziative è richiesta la prenotazione su www.eventbrite.it oppure al numero 327-3591333.