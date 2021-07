Giovedì 22 luglio ad Armaiolo il film “Il diritto di contare”. Sabato 24 luglio Katia Beni apre la stagione teatrale estiva a Rapolano Terme

Cinema e teatro sotto le stelle a Rapolano Terme e Armaiolo. Il cartellone di eventi estivi promosso dal Comune insieme alle associazioni locali continua giovedì 22 luglio, alle ore 21.15, con la proiezione del film “Il diritto di contare” in Piazza del Finimondo, ad Armaiolo, primo appuntamento della rassegna cinematografica CinEstate Rapolano 2021 che tornerà anche giovedì 29 luglio e giovedì 5 agosto. Sabato 24 luglio, alle ore 21 in Piazza del Teatro, a Rapolano Terme, il Katia Beni Show aprirà la stagione teatrale estiva realizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Filarmonico - Drammatica di Rapolano Terme e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.Cinema sotto le stelle ad Armaiolo. La rassegna CinEstate Rapolano 2021, promossa dal Comune di Rapolano Terme in collaborazione con l’Associazione Filarmonico - Drammatica di Rapolano Terme e l’Associazione TVSpenta, animerà Piazza del Finimondo, ad Armaiolo, con tre pellicole scelte al termine di un sondaggio rivolto ai cittadini: “Il diritto di contare”, di Theodore Melfi, in programma giovedì 22 luglio; “A First Man”, di Damien Chazelle, fissato per giovedì 29 luglio, e “The Departed”, di Martin Scorsese, previsto giovedì 5 agosto. La pellicola protagonista della prima serata racconterà, attraverso una storia vera, l’emancipazione femminile portata avanti all’interno della Nasa da tre scienziate afroamericane: Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson. La serata è a ingresso libero, ma è richiesta la prenotazione sul sito www.eventbrite.it , nella sezione dedicata CinEstate Rapolano 2021, oppure contattando i numeri 327-3591333 o 328-2592710.Teatro all’aperto a Rapolano Terme. Sabato 24 luglio Piazza del Teatro farà da cornice al Katia Beni Show in compagnia della stessa attrice, di Donatella Diamanti e Fabio Genovesi, per uno spettacolo dove “tutto diventa possibile” grazie all’improvvisazione della protagonista e al coinvolgimento del pubblico. Il Katia Beni Show, infatti, si presenta come un entusiasmante assemblaggio di follia e comicità, che cambia ogni sera e coinvolge il pubblico toccando temi quotidiani e facendo un ritratto spietato e tenero dei comportamenti del genere umano. Per le prenotazioni, aperte fino a esaurimento posti, è possibile chiamare il numero 331-8181776 oppure scrivere all’indirizzo mail teatrorapolano@gmail.com.