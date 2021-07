Rapolano Terme: l’estate continua con musica, cinema e teatro sotto le stelle

Mercoledì 28 luglio musica a Serre di Rapolano, mentre giovedì 29 luglio torna il cinema ad Armaiolo

Il cartellone di eventi estivi rapolanesi prosegue a pieno ritmo con serate di musica, cinema e teatro all’aperto su tutto il territorio. Mercoledì 28 luglio, alle ore 21.15, il Salone del Teatro “G. Verdi”, a Serre di Rapolano, ospiterà la performance “Musica sotto le stelle”, organizzata dall’Associazione Filarmonica “G. Verdi”, mentre giovedì 29 luglio Piazza del Finimondo, ad Armaiolo, farà da cornice a una nuova proiezione sotto le stelle per la rassegna cinematografica CinEstate Rapolano 2021, promossa dal Comune in collaborazione con l’Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme e l’Associazione Culturale TVSpenta. L’appuntamento è alle ore 21.30 con il film First Man, diretto da Damien Chazelle e dedicato alla storia della missione Nasa Apollo 11, durante la quale Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna il 20 luglio 1969.Sabato 31 luglio in Piazza del Teatro, a Rapolano Terme, torna anche la rassegna teatrale estiva promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e l’Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme. La serata vedrà protagonista, alle ore 21.15, la compagnia de Gli Omini con la loro “Coppa del Santo - agonismo e miracoli al tempo del distanziamento sociale”. La performance coinvolgerà gli spettatori in un gioco divertente e irriverente animato da sfide fra Martiri, Vergini, Santi di Strada, Santi d’Aria, Crocifissi e Madonne, tutti pronti ad affrontarsi in gironi paradisiaci per eleggere il Santo Patrono del pubblico.Informazioni. Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid-19, con obbligo di prenotazione. Per l’appuntamento musicale, a ingresso libero, è possibile contattare il numero 338-9131002, mentre per la rassegna cinematografica, ancora a ingresso libero, è richiesta la prenotazione sul sito www.eventbrite.it , nella sezione dedicata a CinEstate Rapolano 2021, oppure contattando i numeri 327-3591333 o 328-2592710. Per l’appuntamento teatrale, infine, è possibile prenotare, fino a esaurimento posti, chiamando il numero 331-8181776 oppure scrivendo all’indirizzo mail teatrorapolano@gmail.com.