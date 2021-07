Rapolano Terme, giovedì 29 luglio consiglio comunale in videoconferenza

Seduta convocata alle ore 21, con diretta streaming su YouTube

Il Consiglio comunale di Rapolano Terme torna a riunirsi domani, giovedì 29 luglio. La seduta è convocata alle ore 21 e si svolgerà in videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, con diretta streaming su YouTube.L’ordine del giorno vede fra i punti principali alcune variazioni al bilancio di previsione per il 2021, l’assestamento generale del bilancio 2021-2023, l’approvazione del DUP, Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024 e la proroga dei termini per il versamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale per il 2021. Nel corso della seduta, inoltre, i consiglieri saranno chiamati a votare l’accettazione della donazione al Comune della chiesa del Corpus Domini a Rapolano Terme, in piazza Matteotti, che diventerà luogo di eventi sociali e culturali; la ricognizione delle strade vicinali a uso pubblico e un aggiornamento del quadro conoscitivo del Pian del Sentino sullo studio idraulico dell’area.