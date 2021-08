Rapolano Terme: finanziato il recupero della torre quattrocentesca nella cinta muraria

L’investimento complessivo ammonta a 250mila euro con un contributo di 200mila euro dalla Regione Toscana e risorse proprie del Comune

Ammonta a 200 mila euro il contributo assegnato dalla Regione Toscana al Comune di Rapolano Terme per sostenere il restauro e l’apertura al pubblico della torre quattrocentesca che fa parte delle mura rapolanesi. L’intervento, finanziato nell’ambito del bando promosso dalla Regione a sostegno delle città murate e delle fortificazioni della Toscana, prevede un investimento complessivo di circa 250 mila euro e lo stanziamento di risorse proprie del Comune per integrare i fondi regionali.“Il bando promosso dalla Regione Toscana - afferma Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme - punta a sostenere il recupero delle mura storiche e degli edifici inglobati o connessi ripristinando la loro accessibilità e la creazione di percorsi culturali. Il finanziamento ricevuto per il nostro progetto conferma l’importanza storica e culturale della torre quattrocentesca e della cinta muraria di Rapolano Terme ed è anche uno stimolo a continuare sulla strada intrapresa dall’amministrazione comunale per recuperare e promuovere il nostro patrimonio come elemento di attrattiva turistica, con conseguenti ricadute anche sul tessuto economico”.“La torre quattrocentesca al centro del progetto presentato al bando regionale - aggiunge Doriano Mazzini, presidente del consiglio comunale che ha anche la delega alla cultura - è una delle cinque torri che fanno parte della cinta muraria di Rapolano Terme e necessita di un intervento di recupero che possa valorizzarla e renderla fruibile sia ai cittadini che ai visitatori che arrivano sul nostro territorio. Grazie al finanziamento ricevuto dalla Regione Toscana, potremo dare seguito a questo obiettivo”.