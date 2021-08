Rapolano Terme: musica, vino e sapori del territorio nella notte di Calici di Stelle

Appuntamento mercoledì 11 agosto dalle 21 nel centro storico. Osservazione del cielo dai giardini del Piazzone

Fervono i preparativi a Rapolano Terme per l’appuntamento con Calici di Stelle, in programma mercoledì 11 agosto, a partire dalle ore 21, nel centro storico. L’evento è promosso dal Comune in collaborazione con la Società Filarmonica Rapolano Terme e il Centro culturale ricreativo La Piana e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti su Green pass e regole anticontagio da Covid-19.Il programma. Calici di Stelle avrà il suo ingresso da Piazza Matteotti, dove sarà possibile acquistare i ticket per le degustazioni e iniziare a degustare piatti e vini di produzione locale accompagnati dalla musica dei Carbonara Blues. In via Monaci saranno protagonisti vini bianchi e bollicine in arrivo dal Friuli, accompagnati da sapori della tradizione locale e toscana e dalla musica di Alìpio Carvalho Neto, Emanuele Parrini, Silvia Bolognesi e Pierluigi Foschi. In Largo Fratelli Cervi, infine, sarà possibile assaggiare altri vini tipici toscani e Valdobbiadene abbinati a sapori tradizionali o sfiziosi sulle note del Gruppo Bandistico Sorgente Musicale. Il punto di uscita della manifestazione sarà da via Roma. Dalla terrazza dei giardini pubblici del Piazzone, inoltre, sarà possibile osservare il ciel