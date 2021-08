Rapolano Terme: Comune e servizi vicini ai cittadini con Municipio Virtuale

Il nuovo servizio permetterà di richiedere con lo SPID certificati anagrafici da remoto, senza recarsi presso gli uffici

Avvicinare sempre di più i servizi comunali ai cittadini, puntando su digitalizzazione e semplificazione. Con questo obiettivo, il Comune di Rapolano Terme sta attivando il servizio Municipio Virtuale, che nelle prossime settimane permetterà ai cittadini di accedere ai servizi anche da remoto, tramite computer o smartphone. La nuova opportunità digitale richiederà l’accesso tramite SPID e sarà integrata con altri sistemi digitali già attivati dal Comune rapolanese, quali PagoPA, per i pagamenti digitali, e IO, l’app unica per accedere e interagire con tutti i servizi pubblici, a livello locale e nazionale. Per accedere a tutti i servizi digitali del Comune di Rapolano Terme è possibile cliccare su https://rapolanoterme.comuneweb.it “Con Municipio Virtuale - spiega Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme - il Comune è ancora più vicino ai cittadini, che potranno richiedere certificati e documenti da casa, o da qualunque altro posto, con pochi click e senza doversi recare presso gli uffici comunali. Questa opportunità, inoltre, accelera il processo di inclusività e consente a tutti di accedere ai servizi, anche senza dover ricorrere all’aiuto di altre persone”.Con il servizio Municipio Virtuale, attivato in collaborazione con l’azienda Kibernetes, è possibile richiedere certificazioni anagrafiche online attraverso lo SPID per sé e per il proprio nucleo familiare. I certificati saranno generati ed emessi direttamente dall’Anpr, Anagrafe nazionale della popolazione residente, con un QR Code come contrassegno elettronico, che consentirà di consultare e scaricare l’originale.