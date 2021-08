Rapolano Terme: l’estate continua fra teatro, cultura e riscoperta del territorio

Doppio appuntamento sabato 21 agosto con lo spettacolo ‘La riscossa del clown’ e un trekking

Gli eventi estivi rapolanesi continuano fra riscoperta del territorio, teatro e cultura con un doppio appuntamento in programma sabato 21 agosto. Alle ore 9 dal parcheggio delle Terme Antica Querciolaia partirà il trekking “Fra Dante e Garibaldi” per raggiungere e visitare il Poggio di Santa Cecilia guidati da Giulia Raffaelli. Alle ore 21, invece, Piazza del Teatro ospiterà “La riscossa del clown”, ultimo spettacolo della rassegna teatrale estiva promossa dal Comune di Rapolano Terme in collaborazione con l'Associazione Filarmonico - Drammatica di Rapolano Terme e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Entrambe le iniziative si svolgeranno con obbligo di prenotazione e nel rispetto delle normative anti Covid-19 e sul Green pass previste dal Decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 per contrastare la diffusione del Covid-19.“La riscossa del clown” è nato da un’idea dell’associazione culturale Madame Rebiné e porta in scena leggerezza e divertimento con uno spettacolo di cabaret in compagnia di Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri. La performance unirà circo e teatro per raccontare la storia, a lieto fine, di un vecchio clown in sedia a rotelle che torna entusiasta sulle scene dopo anni di sfortuna, delusioni e scivoloni, pronto a lottare per difendere la sua dignità sostenuto dagli spettatori.Il poggio di Santa Cecilia è un borgo di forma ellittica, un vero e proprio villaggio fortificato che sembra risalire intorno al XII secolo e dove soggiornò anche Giuseppe Garibaldi nell’agosto del 1867.Informazioni. Per informazioni sullo spettacolo teatrale, è possibile scrivere agli indirizzi di posta elettronica teatrorapolano@gmail.com programmazione@comune.rapolanoterme.si.it oppure contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Rapolano al numero 0577-723208 e l’Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme al 331-8181776. Per il trekking “Fra Dante e Garibaldi” con visita al Poggio di Santa Cecilia è possibile contattare il numero 320-0874459.