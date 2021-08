Incontro del Pd Crete Senesi con il Presidente della Provincia e i consiglieri regionali Paris e Rosignoli

"Su iniziativa del coordinatore Daniele Cortonesi si è svolto venerdì 20 agosto a Rapolano un incontro del PD delle Crete Senesi e gli amministratori comunali con il presidente della Provincia Silvio Franceschelli e i consiglieri regionali Elena Rosignoli e Anna Paris per un confronto sui progetti di sviluppo che interessano questa area territoriale." Così una nota del Coordinamento del Partito Democratico delle Crete Senesi."Nel corso della riunione, dopo la presentazione del programma per le Crete Senesi al segretario nazionale Enrico Letta, candidato nel collegio 12 Siena-Arezzo e al presidente della Regione Eugenio Giani, le idee e i progetti elaborati dal Partito Democratico hanno conosciuto una ampia condivisione da parte dell’Amministrazione provinciale e dei rappresentanti senesi nella istituzione regionale.In particolare tre i temi oggetto di valutazione e di impegni concreti. In primo luogo la elaborazione di un nuovo assetto socio-sanitario che superi gli attuali inadeguati servizi distrettuali presenti, da proporre in tempi rapidi alla Regione Toscana e alla Società della Salute senese e alla ASL Sud Est.In secondo luogo, dopo l’avvio dell’iter progettuale con la firma di un protocollo d’intesa tra le istituzioni interessate, dare corso alla ricerca dei finanziamenti per la redazione del progetto esecutivo della Ciclovia delle Crete Senesi, anche attraverso la richiesta di adesione e sostegno finanziario da parte della Fondazione MPS. Lavorare, inoltre, affinché le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di questa infrastruttura, classificata tra le più importanti della regione nell’ambito della mobilità dolce, pervengano dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).Infine, oltre agli impegni per le infrastrutture stradali e ferroviarie, un lavoro particolare sarà indirizzato verso la soluzione delle criticità legate alla sicurezza idrogeologica ed idraulica del centro abitato di Asciano con il superamento degli ostacoli burocratici e la puntuale realizzazione dei progetti in corso."