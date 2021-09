Rapolano Terme: verso la ZTL con controllo elettronico nel centro storico

L’obiettivo è limitare la viabilità nelle zone interessate in maniera più efficace ed efficiente rispetto all’attuale ZTL

Rapolano Terme si prepara a mettere in funzione la ZTL con controllo elettronico per limitare la viabilità nel centro storico in maniera più efficiente ed efficace. Dopo l’installazione di nuove telecamere in alcuni punti strategici e dei dissuasori presso Porta dei Tintori e Porta S. Antonio, nei prossimi giorni sarà terminato l’inserimento della cartellonistica all'entrata di Porta Nuova, ultimo intervento prima dell’avvio della nuova ZTL.“Stiamo portando a termine - afferma Roberto Rosadini, assessore del Comune di Rapolano Terme con delega alla sicurezza - un lavoro iniziato quasi un anno fa dal comandante della Polizia municipale, Massimiliano Tognola, che ringrazio. L’avvio della ZTL con controllo elettronico permetterà di regolare in maniera migliore i flussi di entrata e di uscita dei veicoli nel centro storico di Rapolano Terme. Prima di renderla operativa, incontreremo i residenti delle aree interessate, al fine di spiegare loro come funziona e come possono richiedere i permessi di transito”.