Rapolano Terme: mercoledì 29 settembre Consiglio comunale in videoconferenza

Seduta convocata alle ore 21 con diretta streaming su YouTube

Mercoledì 29 settembre torna a riunirsi il consiglio comunale di Rapolano Terme. La seduta è convocata alle ore 21 e si svolgerà in videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, con diretta streaming su YouTube.L’ordine del giorno vede fra i punti principali il bilancio consolidato per l’esercizio 2020, alcune variazioni al bilancio di previsione e al programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, la convenzione per l’esercizio associato delle funzioni relative al Prodotto turistico omogeneo (PTO) “Toscana Terra Etrusca”, alcune modifiche dello Statuto e dei Patti Parasociali della società Terre di Siena Lab srl e l’adozione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Asciano e Rapolano Terme.