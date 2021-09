Rapolano saluta la dottoressa Aurora Sbardellati, in pensione dopo 42 anni di attività come medico di famiglia

Ringraziamento e omaggio a nome di tutta la comunità nella sala consiliare

Dopo 42 anni a servizio della comunità di Rapolano Terme come medico di famiglia, la dottoressa Aurora Sbardellati ha raggiunto la pensione e anche l’amministrazione comunale ha voluto salutare questo momento.Ieri, mercoledì 29 settembre, in occasione del Consiglio comunale, l'assessore alle Politiche sociali, Gianna Trapassi, e il sindaco, Alessandro Starnini, hanno ricevuto nella sala consiliare la dottoressa Aurora Sbardellati e le hanno consegnato, a nome di tutta la comunità, una pergamena che ne ricorda e celebra l'instancabile impegno umanitario e sanitario portato avanti negli anni. Un applauso di ringraziamento unanime è arrivato anche da tutti i consiglieri comunali riuniti in videoconferenza.