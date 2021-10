''Sulla via del travertino'', a Rapolano per riscoprire il territorio e la sua storia sociale ed economica

Sabato 16 ottobre visita guidata alla mostra “Fervet Opvs” al Museo dell’Antica Grancia e passeggiata di 6 km

Si intitola “Sulla via del travertino” la giornata in programma sabato 16 ottobre e organizzata dal Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio insieme a Comune di Rapolano Terme e associazione SAT per riscoprire la pietra legata, da sempre, alla storia e allo sviluppo socioeconomico del territorio.L’iniziativa prenderà il via alle ore 9.30 al Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio, a Serre di Rapolano, con una visita guidata alla mostra audiovisiva “Fervet opvs”, dedicata alla lavorazione del travertino nella zona rapolanese dall’inizio del ‘900 agli ultimi decenni del secolo scorso.Dopo la visita, i partecipanti partiranno per una passeggiata di circa 6 km in cui potranno conoscere da vicino il valore e l’importanza sociale ed economica della lavorazione del travertino per la comunità locale nel corso degli anni. L’iniziativa è gratuita e si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19, con obbligo di prenotazione al numero 0577-723210 oppure all’indirizzo mail museoanticagrancia@museisenesi.org La mostra audiovisiva “Fervet opvs” (il lavoro ferve) racconta il rapporto fra Rapolano Terme e il travertino attraverso foto, video, interviste e oggetti. L’esposizione è articolata in tre sezioni. La prima racconta la vita dei lavoratori nelle cave dall’inizio del ‘900 fino agli ultimi decenni del secolo scorso, i loro mezzi di trasporto, le lotte sindacali e per la sicurezza sul lavoro, i banchetti delle maestranze e la mensa. La seconda sezione è dedicata ai sistemi di lavorazione della pietra dalla cava al cantiere, trasformati nel tempo da artigianale a industriale con ripercussioni sui posti di lavoro, mentre la terza ricorda la scuola di avviamento professionale per gli scalpellini, nata a Serre di Rapolano nel 1941, voluta dal Comune e dagli imprenditori delle cave per formare mano d’opera qualificata e rimasta attiva fino al 1970.Memoria storica, economica e sociale. “Fervet opvs” è stata realizzata grazie all’archivio del progetto Tradere, avviato nel 2008 dal Comune di Rapolano Terme e dall’associazione culturale SAT, con il supporto della Provincia di Siena, per tutelare la memoria e il valore socioeconomico della lavorazione manuale del travertino a Rapolano Terme. Nel corso degli anni, grazie a questa iniziativa, sono state raccolte circa 3.500 fotografie d’epoca e contemporanee, oltre a testimonianze video di operai e scalpellini dedicate al loro lavoro e alla loro vita prima che la lavorazione della pietra assumesse aspetti industriali.Informazioni. La mostra “Fervet opvs” è aperta il venerdì, dalle ore 16 alle 19, e il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19. L’ingresso è gratuito, nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19. Per informazioni, è possibile contattare il Museo dell'Antica Grancia e dell'Olio, che si trova in via dell’Antica Grancia a Serre di Rapolano, all’indirizzo mail museoanticagrancia@museisenesi.org oppure ai numeri dell’Ufficio turistico (0577-705055 o 0577-724079). E’ possibile, inoltre, seguire il Museo sui canali social: la Pagina Facebook Museo dell’Antica Grancia e il profilo Instagram Museo dell’Antica Grancia.