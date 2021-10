Rapolano: permessi per accedere alla ZTL disponibili da lunedì 25 ottobre

I permessi cartacei potranno essere ritirati all’ufficio di Polizia Municipale

A partire da lunedì 25 ottobre, presso l’ufficio di Polizia Municipale di Rapolano Terme sarà possibile ritirare, negli orari di apertura al pubblico, i nuovi permessi cartacei per accedere alla ZTL del centro storico con controllo elettronico, attiva da venerdì 29 ottobre. I nuovi permessi sostituiscono e abrogano quelli attualmente in uso e dovranno essere esposti in modo ben visibile nella parte anteriore dei veicoli.L’accesso alla ZTL sarà consentito dalle ore 8 alle ore 20 per tutti e dalle ore 20 alle ore 8 soltanto per le persone autorizzate, con l’obiettivo di regolare in maniera migliore i flussi di entrata e di uscita dei veicoli nel centro storico di Rapolano Terme con accesso da Porta Nuova, Porta dei Tintori e Porta S. Antonio, dove sono state installate le telecamere di videosorveglianza e i dissuasori.Informazioni. L’ufficio di Polizia municipale è aperto al pubblico il lunedì, dalle ore 9 alle 11; il giovedì, dalle ore 9 alle 12; il venerdì, dalle ore 14 alle 16, e il sabato, dalle ore 8 alle 10. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Polizia municipale di Rapolano Terme ai numeri 0577-723202, 0577-723299 e 348-0179690 oppure scrivere all’indirizzo mail poliziamunicipale@comune.rapolanoterme.si.it