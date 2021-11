Serre di Rapolano: al teatro ''Verdi'' torna il teatro amatoriale

Il cartellone prenderà il via sabato 13 novembre e andrà avanti fino a marzo 2022 con cinque appuntamenti

Il Teatro “G. Verdi” di Serre di Rapolano riapre le porte al pubblico con una nuova rassegna di teatro amatoriale organizzata dalla Società Filarmonica “G. Verdi” con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme. Il cartellone prenderà il via sabato 13 novembre e andrà avanti fino a marzo 2022 con cinque spettacoli mensili, fra commedie e appuntamenti musicali. Ogni serata inizierà alle ore 21.30 e si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19.Tutti gli appuntamenti. La rassegna di teatro amatoriale si aprirà sabato 13 novembre con la compagnia teatrale “I Rampanti” e la commedia “Casa nuova vita nuova” e continuerà sabato 18 dicembre con lo spettacolo “Le tre Scimmiette e la magia delle feste”, rivolto ad adulti e bambini e curato dalla compagnia “Le tre scimmiette”. Sabato 22 gennaio il teatro di Serre di Rapolano ospiterà il cabaret “Match di improvvisazione” con le compagnie “I topi dalmata” e “Ares Teatro”, mentre sabato 19 febbraio è in programma una serata musicale con Poohlsar, Pooh tribute band. La rassegna si chiuderà sabato 19 marzo con la commedia brillante in due atti “Io, Alfredo e Valentina” portata in scena dalla compagnia teatrale “La Scialenga”.Informazioni. La vendita dei biglietti è prevista 15 giorni prima di ogni singolo spettacolo presso Roby’s Bar, in Via Serraia 11, e presso Go – Cart, in via San Rocco. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 338-9131002.