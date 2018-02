Marco Casucci (Lega): ''Ex SS326 di Rapolano: basta chiacchiere, occorre intervenire!''

“L’ex strada statale 326 di Rapolano - afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega - pare essere tristemente finita nel dimenticatoio e ciò nonostante varie richieste, in senso opposto, provenienti da più parti.Non possiamo e non vogliamo, quindi - prosegue il Consigliere - esimerci anche noi nel cercare di sollecitare chi di dovere a riportare in auge la problematica inerente la predetta arteria.Com’è noto, tra l’altro - precisa l’esponente leghista - negli ultimi anni, le province sono state depotenziate dalla riforma Delrio che ha pesantemente tagliato i fondi necessari per le opere pubbliche, come quelle viarie.Con la nostra mozione consiliare, pertanto - sottolinea il rappresentante del Carroccio - chiediamo espressamente e con fermezza che il Presidente e la Giunta regionale s’impegnino attivamente a collaborare con la Provincia di Siena ed i comuni interessati all’ammodernamento dell’ex statale 326, affinchè venga, finalmente, istituito un tavolo tecnico con lo scopo d’inserire l’opera in questione nella programmazione per l’anno in corso, reperendo, ovviamente, le idonee e necessarie risorse economiche per le fondamentali opere da porre in atto.”