Sicurezza nel trasporto pubblico: Tiziana Nisini (Lega) incontra Alessandro Martini

"Immigrazione mal controllata e problematiche della sicurezza. Queste due tematiche sono state al centro dell’incontro a Rapolano tra Tiziana Nisini, in corsa al Senato per la Lega, e Alessandro Martini, autista della Tiemme che la scorsa estate fu accoltellato da un immigrato richiedente asilo con precedenti a Santa Colomba"."La candidata ha richiesto un confronto con l’autista per capire il suo sentimento e la sua situazione a distanza di molti mesi da quell’episodio che ha scosso tutti profondamente. Nisini e Martini hanno parlato soprattutto del grosso problema di un’immigrazione incontrollata e mal governata dalle istituzioni centrali e locali, che non sono state in grado di prospettare un futuro né per gli italiani né per gli immigrati. Allo stesso tempo, è emersa l’esigenza che anche le aziende di trasporto pubblico si prendano l’impegno urgente di garantire ai loro autisti di lavorare in piena sicurezza".