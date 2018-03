A Rapolano Terme, i Carabinieri hanno arrestato oggi, martedì 13 marzo, un 49enne residente a Montepulciano, in esecuzione di un ordine di arresto per guida in stato di ebbrezza.L'uomo, che deve espiare la pena di 9 mesi, è stato tradotto presso il proprio domicilio a disposizione dell'autorità giudiziaria.