Rapolano Terme: lo sviluppo del linguaggio in un incontro con TvSpenta

Venerdì 16 marzo, alle 18, la Biblioteca comunale ospita la logopedista Carolina Lecchini

Focus sulla figura professionale e sulle buone pratiche per aiutare i bambini in età prescolare e scolare

“Comunicare con le parole. Lo sviluppo del linguaggio: istruzioni per l’uso”. E’ questo il titolo dell’incontro in programma venerdì 16 marzo, alle ore 18, alla Biblioteca comunale di Rapolano Terme, in via G. di Vittorio 7, promosso dall’associazione culturale TvSpenta con il patrocinio del Comune. L’appuntamento vedrà la partecipazione della logopedista Carolina Lecchini ed è rivolto a famiglie, educatori ed educatrici che ogni giorno contribuiscono alla crescita dei bambini a partire dall’età prescolare e scolare.L’incontro inizierà con la presentazione della figura professionale del logopedista e proseguirà con un approfondimento sui casi in cui questa può essere utile e può agire in sinergia con scuole e famiglie per aiutare i bambini nello sviluppo del linguaggio. Insieme a Carolina Lecchini, inoltre, saranno approfondite le eventuali problematiche che possono emergere in età prescolare e scolare e le buone pratiche da adottare per affrontare nel miglior modo le difficoltà stimolando, in particolare, un linguaggio e una comunicazione dei genitori verso i figli basati su ascolto e lettura.L’incontro promosso dall’associazione culturale TvSpenta, che gestisce anche la Biblioteca comunale di Rapolano Terme, si colloca nell’ambito dell’esperienza positiva intrapresa con l’asilo nido comunale “J. Bendetti” di Rapolano Terme all’interno del programma nazionale “Nati per Leggere”, dove la lettura “a bassa voce” viene indicata come attività molto adatta a stimolare l’ascolto e, al tempo stesso, utile a incoraggiare la produzione di parole nuove nel bambino.Per ulteriori informazioni sull’appuntamento di venerdì 16 marzo, è possibile contattare i numeri 338-3191323 oppure 335-1790199.