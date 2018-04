Rapolano: nuovo volto per il Monumento ai Caduti per celebrare il 25 aprile

Primo restauro dalla sua realizzazione in Piazzale della Repubblica. Dalle ore 10 omaggio alla Liberazione

Nel giorno del 73esimo anniversario della Liberazione, mercoledì 25 aprile, Rapolano Terme saluterà il nuovo volto del Monumento ai Caduti in piazzale della Repubblica. Il monumento si presenterà restaurato, per la prima volta dalla sua realizzazione, con un intervento che ha valorizzato la struttura in travertino, proveniente dal territorio, e le lettere in bronzo che rendono omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale.Le celebrazioni si apriranno alle ore 10 con il ritrovo e la partenza da Piazzale della Repubblica di una delegazione che deporrà una corona di alloro al Monumento ai Caduti ad Armaiolo e al Monumento ai Caduti in Piazza Medaglia D’Oro Biagini, a Serre di Rapolano. Alle ore 11, da Piazza Matteotti, partirà anche un corteo per la deposizione di corone alla lapide che si trova presso il Comune di Rapolano, al Monumento ai Caduti in Piazzale della Repubblica e al Monumento della Resistenza in località I Piani, dove la cerimonia si chiuderà con il saluto di Emiliano Spanu, sindaco di Rapolano Terme, e di un rappresentante dell’Anpi provinciale di Siena.L’omaggio al 73esimo anniversario della Liberazione continuerà nel segno della tradizione, con un doppio appuntamento organizzato dall’Anpi di Rapolano Terme e dal Circolo Filarmonico-Drammatica. Alle ore 13 è previsto il pranzo nella sala del Teatro del Popolo, mentre alle ore 16 sarà la volta della merenda presso il monumento alla Resistenza in località I Piani, con i sapori del territorio, animazione e musica. Per prenotazioni e informazioni sul pranzo, è possibile contattare il numero 0577-724002.