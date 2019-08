Alle Terme AQ gusto e cinema sotto le stelle con il regista Francesco Falaschi

Giovedì 22 agosto il parco piscine di Rapolano ospita il cineasta e sceneggiatore grossetano e il suo film "Quanto Basta"

Il cinema gustoso delle Terme Antica Querciolaia torna giovedì 22 agosto con una serata speciale in compagnia del regista e sceneggiatore toscano Francesco Falaschi che porterà nell’arena di Rapolano Terme il suo ‘Quanto Basta’. Ad allietare la visione della pellicola con Vinicio Marchioni, Valeria Solarino e Luigi Fedele saranno i sapori delle grance senesi, rivisitati dalle sapienti mani dello staff de ‘I Pasticci dell’Irene’.Terme di gusto, cinema e relax. La serata di gusto si aprirà con un ricco menù a tinte green a base dei prodotti della filiera corta di Cia - La Bottega di Spesa in Campagna. Per l’occasione saranno proposte frittelline di grano Verna con tartare di verdura, frutta e fiori; involtini di shiso patata e nocciole e polentina al cipollotto con mousse di pecorino e issopo. Non mancheranno due grandi classici dell’estate come l’insalata di farro pesto di rucola, pomodorini e ricotta salata e la parmigiana di melanzane. E per rinfrescare la serata anche tanta buona frutta di stagione. Il tutto accompagnato dai calici proposti da Tenuta Armaiolo di Rapolano Terme e Podere Bagnolo. Dalle ore 21.15 riflettori puntati sul film ‘Quanto Basta’ che sarà presentato dal suo regista, Francesco Falaschi. La commedia racconta in maniera leggera la neurodiversità, mettendo in scena il grande talento per la cucina di Guido, un ragazzo affetto dalla sindrome di Asperger. Prima, dopo e durante la proiezione del film sarà possibile sorseggiare i drink e i vini proposti a bordo vasca dalla Bottiglieria Sale Fino di Siena.Info e prenotazioni. L’ultimo appuntamento con la stagione 2019 di "Al cinema con gusto alle Terme" è in programma giovedì 29 agosto con 'I Tenenbaum', film del 2001 diretto dal genio di Wes Anderson. La rassegna nasce da un’idea di Giovanni Pellicci e Lorenzo Bianciardi, promossa e ospitata dalle Terme Antica Querciolaia in collaborazione con la Cia di Siena- Bottega della Spesa in Campagna, I Pasticci dell’Irene, Bottiglieria Sale Fino e MCM Service, con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme e con il contributo di Estra. Le serate sono a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria, chiamando il numero di telefono 0577-724091 al costo di 28 euro (che comprende degustazioni a bordo vasca, film e bagno notturno), di 25 euro (prevendita entro il giorno prima sia online che alla cassa), di 22 euro per gruppi (non inferiori alle 15 persone) e di 10 euro per i bambini fino a 10 anni di età. L’ingresso solo cinema (dalle ore 21 in poi) è di 15 euro. È possibile usufruire della formula ‘Rimani alle Terme’ che al costo di 28 euro comprende l’ingresso giornaliero alle terme Aq e la serata di ‘Al cinema con gusto alle Terme’.Le Terme Antica Querciolaia. Le terme sono aperte tutti i giorni, da lunedì al venerdì, con orario continuato, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato fino all’uno di notte e la domenica fino alle ore 20. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0577 724091, visitare il sito www.termeaq.it oppure la pagina Facebook “Terme Antica Querciolaia” e il Profilo Twitter @termeaq.